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    Гвардиола отреагировал на.возможный уход Холанна

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Эрлинга Холанда, который, по мнению испанских журналистов, недоволен климатом в Англии и жизнью в Манчестере.

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    «У нас нет ощущения, что Холанд недоволен. Возможно, у испанских СМИ, особенно в Мадриде, сведений по этому поводу больше, чем у нас», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети Х (ранее Twitter).

    Напомним, недавно сообщалось о том, что Холанд и его представители считают, что форвард должен продолжить свою профессиональную карьеру в мадридском «Реале», чтобы повысить вероятность завоевания индивидуальных футбольных наград для норвежца.

    Эрлинг Холанд в текущем сезоне забил 19 голов и отдал пять результативных передач в 23 матчах за клуб во всех турнирах.

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