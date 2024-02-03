Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас
Последний матч между собой: Кристал Пэлас — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).
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