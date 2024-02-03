В 18:00 03.02.2024 Брайтон энд Хоув Альбион и Кристал Пэлас начнут матч в АПЛ.

Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас

Последний матч между собой: Кристал Пэлас — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.79 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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