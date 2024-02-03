В субботу, 3 февраля в матче 23-го тура АПЛ «Брайтон» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 по мск. «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брайтон»

После 22 туров у «Брайтона» на счету 32 набранных балла, с которыми коллектив идет на восьмой строке в таблице. От топ-5 он отстает существенно, а шестой строке уступает лишь три пункта.

В своей последней проведенной игре «чайки» были разгромлены на выезде новичком «Лутоном» 0:4 в рамках чемпионата страны. И этим фиаско они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию в различных турнирах.

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В этот период «сине-белые» расписали три мировых исхода и столько же встреч выиграли. Непосредственно в рамках Премьер-лиги в данном отрезке только одна виктория и три ничьи.

Календарь и таблица АПЛ

При своих болельщиках в текущем чемпионате Англии «Брайтон» проиграл только один поединок из 11 проведенных. А также коллектив еще по пять раз побеждал и расписывал мировые.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в турнирной таблице АПЛ на данный момент находится на 14 позиции. У лондонской команды на счету 24 очка и отрыв в шесть баллов от зоны вылета.

«Орлы» в прошлом туре чемпионата на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2. И эта виктория стала для них лишь второй за минувшие 11 встреч первенства.

Помимо этих выигрышей в данном отрезке «стекольщики» еще три игры завершили мировыми и шесть поединков проиграли, но только в двух из них не смогли забить.

Статистика гостевых встреч текущего сезона АПЛ у «Кристал Пэлас» выглядит следующим образом: три виктории, три ничейных исхода и пять фиаско.

В четырех из шести последних очных противостояниях этих клубов были зафиксированы мировые, а также они по разу обыграли друг друга в этот период. Причем только в одном случае они не смогли обменяться голами.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.75.

На викторию «Кристал Пэлас» дают — 4.88, ничья оценена — в 4.21.

В этом поединке прогнозируем, что смогут забить обе команды. Ведь в недавних очных противостояниях они, как правило, огорчали друг друга.

И также еще в этом поединке ставим на викторию хозяев, которые будут жаждать доказать случайность крупного фиаско в прошлом туре.