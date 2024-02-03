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    «Чайки» исправятся за разгром прошлого тура

    «Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставка (к. 1.79) на футбол 3 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Кристал Пэлас»
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    «Брайтон»
    В субботу, 3 февраля в матче 23-го тура АПЛ «Брайтон» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас». Начало игры — в 18:00 по мск. «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Февраля 2024 года

    «Брайтон»

    После 22 туров у «Брайтона» на счету 32 набранных балла, с которыми коллектив идет на восьмой строке в таблице. От топ-5 он отстает существенно, а шестой строке уступает лишь три пункта.

    В своей последней проведенной игре «чайки» были разгромлены на выезде новичком «Лутоном» 0:4 в рамках чемпионата страны. И этим фиаско они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию в различных турнирах.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас

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    В этот период «сине-белые» расписали три мировых исхода и столько же встреч выиграли. Непосредственно в рамках Премьер-лиги в данном отрезке только одна виктория и три ничьи.

    Календарь и таблица АПЛ

    При своих болельщиках в текущем чемпионате Англии «Брайтон» проиграл только один поединок из 11 проведенных. А также коллектив еще по пять раз побеждал и расписывал мировые.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» в турнирной таблице АПЛ на данный момент находится на 14 позиции. У лондонской команды на счету 24 очка и отрыв в шесть баллов от зоны вылета.

    «Орлы» в прошлом туре чемпионата на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:2. И эта виктория стала для них лишь второй за минувшие 11 встреч первенства.

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    • Помимо этих выигрышей в данном отрезке «стекольщики» еще три игры завершили мировыми и шесть поединков проиграли, но только в двух из них не смогли забить.

    Статистика гостевых встреч текущего сезона АПЛ у «Кристал Пэлас» выглядит следующим образом: три виктории, три ничейных исхода и пять фиаско.

    В четырех из шести последних очных противостояниях этих клубов были зафиксированы мировые, а также они по разу обыграли друг друга в этот период. Причем только в одном случае они не смогли обменяться голами.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брайтона» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Кристал Пэлас» дают — 4.88, ничья оценена — в 4.21.

    В этом поединке прогнозируем, что смогут забить обе команды. Ведь в недавних очных противостояниях они, как правило, огорчали друг друга.

    И также еще в этом поединке ставим на викторию хозяев, которые будут жаждать доказать случайность крупного фиаско в прошлом туре.

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    «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. «Чайки» исправятся за разгром прошлого тура
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