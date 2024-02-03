«Брайтон» разгромил «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Лутон» забили восемь мячей на двоих

Завершился ряд матчей 23-го тура английской Премьер-лиги.

В одном из матчей «Фулхэм» на выезде сыграл вничью с «Бернли» со счетом 2:2. На голы Жоау Палиньи и Родриго Муньиза хозяева ответили точными ударами Датро Фофаны, который оформил дубль.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Фулхэм 2:2 Голы: 0:1 Жоау Палинья (17'), 0:2 Родриго Мунис (21'), 1:2 Датро Давид Фофана (71') Бёрнли: Джеймс Траффорд, Лоранс Ассиньон, Витиньо Силва (Якоб Бруун Ларсен, 87'), Аарон Рэмси (Йоханн Гудмундссон, 63'), Сандер Берге, Джош Браунхилл, Вильсон Одобер, Лайл Фостер, Зеки Мохамед Амдуни (Датро Давид Фофана, 63'), Dara O'Shea, Hjalmar Ekdal (Максим Эстеве, 46') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Тим Рим, Олуватосин Адарабиойо, Тимоти Кастань, Андреас Перейра (Кенни Тете, 85'), Харрисон Рид, Жоау Палинья, Родриго Мунис (Армандо Броя, 74'), Виллиан, Бобби Декордова-Рид (Томас Кейрни, 74') Предупреждения: Харрисон Рид (43'), Андреас Перейра (45 + 3'), Сандер Берге (84')

Победа позволила «Фулхэму» набрать 28 очков и подняться на двенадцатое место в турнирной таблице. У «Бернли» 12 баллов и девятнадцатая строчка.

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В еще одной игре «Брайтон» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1. На голы Льюса Данка, Джека Хиншелвуда, Факундо Буонанотте и Жоао Педро гости ответили точным ударом Жана-Филипа Матеты.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас 4:1 Голы: 1:0 Льюис Данк (3'), 2:0 Джек Хиншелвуд (33'), 3:0 Факундо Буонанотте (34'), 3:1 Жан-Филипп Матета (71'), 4:1 Жоао Педро (84') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Тарик Лампти (Первис Эступинан, 80'), Джек Хиншелвуд, Паскаль Грос, Билли Гилмор, Факундо Буонанотте (Карлос Балеба, 80'), Жоао Педро (Адам Лаллана, 88'), Эван Фергюсон (Дэнни Уэлбек, 69'), Igor Julio (Ансумане Фати, 88') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Джеффри Шлупп (Майкл Олисе, 46'), Крис Ричардс, Тайрик Митчелл, Марк Гехи (Адам Уортон, 28'), Йоаким Андерсен, Даниэль Муньос, Уилл Хьюз (Науиру Ахамада, 80'), Хефферсон Лерма, Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 80'), Джордан Айю Предупреждения: Roberto De Zerbi (7'), Марк Гехи (16'), Matheus Franca (59'), Даниэль Муньос (62'), Дэнни Уэлбек (90 + 2')

После этой игры у «Брайтона» 35 очков и седьмое место в турнирной таблице. У «Кристал Пэлас» 24 балла и четырнадцатая строчка.

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«Ньюкасл» и «Лутон Таун» не смогли определить сильнейшего в матче 23-го тура АПЛ — 4:4. За хозяев дублем отметился Шон Лонгстаф, еще по голу на счету Кирана Триппьера и Харви Барнса. За гостей забили Габриел Ошо, Росс Баркли, Карлтон Моррис и Элайджа Адебайо.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Лутон Таун 4:4 Голы: 1:0 Шон Лонгстафф (7'), 1:1 Gabriel Osho (21'), 2:1 Шон Лонгстафф (23'), 2:2 Росс Баркли (40'), 2:3 Карлтон Моррис (пенальти) (59'), 2:4 Elijah Adebayo (62'), 3:4 Киран Триппьер (67'), 4:4 Харви Льюис Барнс (73') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Киран Триппьер, Фабиан Шер, Свен Ботман, Дэниел Бёрн (Tino Livramento, 64'), Льюис Майли, Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Мигель Альмирон (Харви Льюис Барнс, 63'), Джейкоб Мёрфи, Энтони Гордон (Каллум Уилсон, 46') Лутон Таун: Томас Камински, Теден Менжи, Росс Баркли, Альберт Самби Локонга, Чидози Огбене, Карлтон Моррис (Джейкоб Браун, 79'), Jordan Clark (Pelly Ruddock Mpanzu, 68'), Elijah Adebayo (Кали Вудроу, 88'), Alfie Doughty (Рис Бурк, 79'), Amari'i Bell, Gabriel Osho Предупреждения: Дэниел Бёрн (56'), Альберт Самби Локонга (61'), Джейкоб Мёрфи (76'), Gabriel Osho (90')

У «Ньюкасла» теперь 33 очка и девятое место в турнирной таблице. У «Лутона» 20 баллов и шестнадцатая позиция.