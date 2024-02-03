В 20:30 03.02.2024 Алавес и Барселона начнут матч в чемпионате Испании по футболу.

Алавес — Барселона

Последний матч между собой: Барселона — Алавес 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алавес» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Алавес»).

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