ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Гвинеи Кубок Африки. Битва соседей в матче Кот-д'Ивуар — Мали, непробиваемая Нигерия и миролюбивые конголезцы Сердар АзмунКубок Азии. Реванш Южной Кореи, шокирующий Таджикистан и Азмун против «Синих Самураев» Лука Модрич и Браим Диас«Хетафе» — «Реал» 0:2. Онлайн
    Все новости спорта

    Пора уже «Барселоне» идти вверх

    «Алавес» — «Барселона». Ставка (к. 1,85) и прогноз на чемпионат Испании 3 февраля

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Алавес Прогнозы на Барселону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Витор Роке уже успел отличиться за «Барселону»
    «Алавес» — «Барселона». Матч пройдет в рамках 23-го тура испанской Примеры, начало — 20:30 (мск) «Алавес» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 03 Февраля 2024 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 20:30 Барселона Барселона
  • Барселона
    •

    «Алавес»

    Скромный клуб продолжает занимать место в середине турнирной таблицы, показывая футбол довольно неплохого качества. Сейчас «Алавес» располагается на 11-м месте с 26 очками, но имеет возможность подняться выше.

    В последнем туре подопечные Луиса Гарсию довольно легко разгромили в гостях главного аутсайдера чемпионата «Альмерию» со счетом 0:3.

    Коэффициенты матча Алавес — Барселона

    1X2Новым игрокам
  • 4.303.751.87Бонус$9500
    •

    Дублем в этой встрече отметился талантливый 19-летний Саму Омородион, забивший в начале встречи и во втором тайме. У него стало уже 7 голов в чемпионате. Напомним, что он принадлежит мадридскому «Атлетико», куда перешел прошлым летом из «Гранады».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем сезоне Омородион наверняка составит конкуренцию в основе лидерам «матрасников». В трех последних турах «Алавес» одержал три победы, забив 7 мячей и пропустив лишь три.

    «Барселона»

    Команда провела 31 января первый матч после ухода Хави с поста главного тренера против «Осасуны». Это была перенесенная игра и получилась она очень сложной и нервной.

    «Барселона» смогла победить благодаря голу во втором тайме бразильского новичка Витора Роке, который пополнил состав «блауграны» в зимнее трансферное окно, когда ему исполнилось 18 лет.

  • Села батарейка. Отставка Хави из «Барселоны» назревала уже давно
  • Уход специалиста со своего поста стал шоком только из-за драматического момента объявления
  • 28/01/2024

    • Это очень талантливый нападающий, классическая девятка, который любит и умеет играть на острие атаке. Для Витора Роке это первый забитый мяч в трех играх за «Барселону».

    Сейчас команда располагается на четвертом месте, имея одинаковое количество очков с «Атлетико». Отставание от второго места и заклятого соперника мадридского «Реала» составляет 7 очков.

    Прогноз и ставка

    В этой игре на «Алавес» букмекеры дают 4,40, а на «Барселону» — 1,85, ничья идет за 3,90.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    После всех нервных дней в «Барселоне» атмосфера в клубе постепенно успокаивается, была одержана победа хоть и непростая, что способствовало повышению боевого духа. «Алавес» же прыгает выше головы и пора ему остановиться.

    На наш взгляд, хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Барселоны» за 1,85.

    Также можно рискнуть и попробовать поставить на успех «Барселоны» с тоталом меньше 3,5 за 2,75. Вряд ли в этой игре будет много голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Шабаб Аль-Ахли — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Хатайспор — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Австралия — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нигерия — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Самсунспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алавес» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. Пора уже «Барселоне» идти вверх
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры