«Алавес» — «Барселона». Матч пройдет в рамках 23-го тура испанской Примеры, начало — 20:30 (мск) «Алавес» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Алавес»

Скромный клуб продолжает занимать место в середине турнирной таблицы, показывая футбол довольно неплохого качества. Сейчас «Алавес» располагается на 11-м месте с 26 очками, но имеет возможность подняться выше.

В последнем туре подопечные Луиса Гарсию довольно легко разгромили в гостях главного аутсайдера чемпионата «Альмерию» со счетом 0:3.

Коэффициенты матча Алавес — Барселона 1X2Новым игрокам 4.303.751.87Бонус$9500

Дублем в этой встрече отметился талантливый 19-летний Саму Омородион, забивший в начале встречи и во втором тайме. У него стало уже 7 голов в чемпионате. Напомним, что он принадлежит мадридскому «Атлетико», куда перешел прошлым летом из «Гранады».

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем сезоне Омородион наверняка составит конкуренцию в основе лидерам «матрасников». В трех последних турах «Алавес» одержал три победы, забив 7 мячей и пропустив лишь три.

«Барселона»

Команда провела 31 января первый матч после ухода Хави с поста главного тренера против «Осасуны». Это была перенесенная игра и получилась она очень сложной и нервной.

«Барселона» смогла победить благодаря голу во втором тайме бразильского новичка Витора Роке, который пополнил состав «блауграны» в зимнее трансферное окно, когда ему исполнилось 18 лет.

Это очень талантливый нападающий, классическая девятка, который любит и умеет играть на острие атаке. Для Витора Роке это первый забитый мяч в трех играх за «Барселону».

Сейчас команда располагается на четвертом месте, имея одинаковое количество очков с «Атлетико». Отставание от второго места и заклятого соперника мадридского «Реала» составляет 7 очков.

Прогноз и ставка

В этой игре на «Алавес» букмекеры дают 4,40, а на «Барселону» — 1,85, ничья идет за 3,90.

После всех нервных дней в «Барселоне» атмосфера в клубе постепенно успокаивается, была одержана победа хоть и непростая, что способствовало повышению боевого духа. «Алавес» же прыгает выше головы и пора ему остановиться.

На наш взгляд, хорошим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Барселоны» за 1,85.

Также можно рискнуть и попробовать поставить на успех «Барселоны» с тоталом меньше 3,5 за 2,75. Вряд ли в этой игре будет много голов.