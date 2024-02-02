В 23:00 02.02.2024 ДР Конго и Гвинея начнут матч в 1/4 финала кубка Африки-2023 по футболу.

ДР Конго — Гвинея

Последний матч между собой: ДР Конго — Гвинея 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры ДР Конго — Гвинея доступны сотни других матчей.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ДР Конго» — «Гвинея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча ДР Конго — Гвинея.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам