ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Челси»Рождение звезды. Конор Брэдли правил бал во время разгрома «Челси» «Ливерпулем» «Интер» — «Ювентус»Что смотреть в феврале: «Арсенал» — «Ливерпуль», «Байер» — «Бавария», «Интер» — «Юве», Лига чемпионов Лука Модрич и Браим Диас«Хетафе» — «Реал». Онлайн
    Все новости спорта

    Прервется ли ничейный синдром ДР Конго?

    ДР Конго — Гвинея. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 2 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2023 Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на ДР Конго — Гвинея
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ДР Конго — фаворит матча
    ДР Конго сыграет с Гвинеей в рамках четвертьфинала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 23:00 мск. ДР Конго — Гвинея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/4 финала 02 Февраля 2024 года
    ДР Конго
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  ДР Конго 23:00 Гвинея Гвинея
  • Конакри
    •

    ДР Конго

    По итогам группового раунда ДР Конго заняла второе место в своем квартете, где уступила первое Марокко, а опередила Замбию и Танзанию.

    Сборная в группе сыграла вничью с Замбией (1:1), Марокко (1:1) и Танзанией (0:0), после чего в 1/8 финала обыграла по пенальти Египет (1:1).

    Коэффициенты матча ДР Конго — Гвинея

    1X2Новым игрокам
  • 2.502.853.50Бонус$9500
    •

    В отборе на ЧМ-2026 команда пока что выступает посредственно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка и теперь занимает третью строчку.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Сейчас у нее беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при четырех ничьих, если учитывать мировую в основное время игры с Египтом, так что у коллектива неоднозначная форма.

    Гвинея

    В групповом раунде Кубка Африки Гвинея заняла третье место в своем квартете, где пропустила вперед Сенегал и Камерун, а также опередила Гамбию.

    Сборная в группе сыграла вничью с Камеруном (1:1), а также взяла верх над Гамбией (1:0) и проиграла Сенегалу (0:2), после чего в 1/8 финала переиграла Экваториальную Гвинею (1:0).

  • Следующий клуб Осимхена: «Реал», «Челси» или «ПСЖ»?
  • Кажется, Виктор Осимхен больше не хочет играть за «Наполи»
  • 30/01/2024

    • В отборе на ЧМ-2026 команда пока что выступает так же, как и соперник. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка и теперь занимает третью строчку.

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что у него, в целом, неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом ДР Конго, коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех Гвинеи оценивается в 3,45, ничья — в 2,80.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В четырех из пяти последних матчей номинальныих хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,35.

    Еще один вариант ставки — ничья в основное время за 2,80, ведь в четырех последних матчах ДР Конго был реализован именно такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Аль-Духаиль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.91
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Сармьенто
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Колумбия (до 23 лет) — Боливия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Венесуэла (до 23 лет) — Бразилия (до 23 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бостон — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ДР Конго — Гвинея: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли ничейный синдром ДР Конго?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры