ДР Конго сыграет с Гвинеей в рамках четвертьфинала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 23:00 мск. ДР Конго — Гвинея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

ДР Конго

По итогам группового раунда ДР Конго заняла второе место в своем квартете, где уступила первое Марокко, а опередила Замбию и Танзанию.

Сборная в группе сыграла вничью с Замбией (1:1), Марокко (1:1) и Танзанией (0:0), после чего в 1/8 финала обыграла по пенальти Египет (1:1).

Коэффициенты матча ДР Конго — Гвинея 1X2Новым игрокам 2.502.853.50Бонус$9500

В отборе на ЧМ-2026 команда пока что выступает посредственно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка и теперь занимает третью строчку.

Прогнозы на Кубок Африки

Сейчас у нее беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при четырех ничьих, если учитывать мировую в основное время игры с Египтом, так что у коллектива неоднозначная форма.

Гвинея

В групповом раунде Кубка Африки Гвинея заняла третье место в своем квартете, где пропустила вперед Сенегал и Камерун, а также опередила Гамбию.

Сборная в группе сыграла вничью с Камеруном (1:1), а также взяла верх над Гамбией (1:0) и проиграла Сенегалу (0:2), после чего в 1/8 финала переиграла Экваториальную Гвинею (1:0).

В отборе на ЧМ-2026 команда пока что выступает так же, как и соперник. В двух стартовых турах группового раунда она набрала три очка и теперь занимает третью строчку.

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при трех победах и одной ничьей, так что у него, в целом, неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом ДР Конго, коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех Гвинеи оценивается в 3,45, ничья — в 2,80.

В четырех из пяти последних матчей номинальныих хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,35.

Еще один вариант ставки — ничья в основное время за 2,80, ведь в четырех последних матчах ДР Конго был реализован именно такой сценарий.