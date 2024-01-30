Стало известно, кого приобретет «Реал» в случае провала трансфера Мбаппе

Мадридский «Реал» не теряет надежд заполучить форварда «ПСЖ», но сделка может сорваться.

В «Королевском клубе» определились с кандидатом, который может пополнить состав команды в случае срыва трансфера Мбаппе, сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

Если «Реал» не подпишет Мбаппе, то переключится на вингера «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау.

Ранее Леау интересовались «Ньюкасл» и «ПСЖ». Футболист играет за «Милан» с 2019 года.

В текущем сезоне Леау сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач.