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    Стало известно, кого приобретет «Реал» в случае провала трансфера Мбаппе

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    Мадридский «Реал» не теряет надежд заполучить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, но сделка может сорваться.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    В «Королевском клубе» определились с кандидатом, который может пополнить состав команды в случае срыва трансфера Мбаппе, сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

    Если «Реал» не подпишет Мбаппе, то переключится на вингера «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау.

    Ранее Леау интересовались «Ньюкасл» и «ПСЖ». Футболист играет за «Милан» с 2019 года.

    В текущем сезоне Леау сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач.

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