Стало известно, кого приобретет «Реал» в случае провала трансфера Мбаппе

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
В «Королевском клубе» определились с кандидатом, который может пополнить состав команды в случае срыва трансфера Мбаппе, сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Экрема Конура.
Если «Реал» не подпишет Мбаппе, то переключится на вингера «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау.
Ранее Леау интересовались «Ньюкасл» и «ПСЖ». Футболист играет за «Милан» с 2019 года.
В текущем сезоне Леау сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач.