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    Трабзонспор — Касымпаша смотреть онлайн

    29.01.2024 в 20:00 начнется матч в Суперлиге Турции Трабзонспор — Касымпаша

    Футбол Трабзонспор
    В 20:00 29.01.2024 Трабзонспор и Касымпаша начнут матч в Суперлиге Турции.

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    Трабзонспор — Касымпаша

    Последний матч между собой: Касымпаша — Трабзонспор 1:5 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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