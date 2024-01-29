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    «Трабзонспор» начнет уверенно

    «Трабзонспор» — «Касымпаша». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Суперлига, 29 января 2024 года

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    «Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Касымпашой» в рамках 23-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 29 января, начало — в 20:00 мск. «Трабзонспор» — «Касымпаша»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 29 Января 2024 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
    •  Трабзонспор 20:00 Касымпаша Касымпаша
  • Стамбул
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    «Трабзонспор»

    Эта команда нынче находится на 3 строчке таблицы. «Трабзонспор» вряд ли потянет чемпионскую гонку, но в тройке остаться постарается.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 22 матчах Суперлиги трабзонцы пропустили 28 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трабзонспор» с минимальным счетом уступил «Ризеспору».

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    А вот до того команда была разгромлена «Галатасараем» (1:5). Так что трабзонцам срочно нужно набирать очки.

    Номинальные хозяева явно намерены закрепиться на 3 месте. Да и соперник имеет еще большие проблемы с надежностью тылов.

    «Касымпаша»

    Эта команда нынешний сезон проводит на привычном для себя уровне. «Касымпаша» находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При неплохой атаке команда пропускает уж слишком часто. В воротах «Касымпаши» побывало уже 43 мяча.

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    • В своем последнем поединке «Касымпаша» снова уступила. Команда не сумела зацепиться за очки в матче с «Пендикспором» (2:3).

    Правда, из пяти своих последних матчей команда проиграла в четырех. И лишь «Хатайспор» был бит со счетом 3:0.

    И уж точно гости будут пытаться зацепиться за заветные баллы. Вот только соперник выглядит куда монолитнее.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Трабзонспора» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Касымпаши» дают — 4.88, ничья оценена — в 4.32.

    Трабзонцы должны реабилитироваться за последние осечки, так что явно понесутся вперед с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Трабзонспора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.

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