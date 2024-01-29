«Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Касымпашой» в рамках 23-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 29 января, начало — в 20:00 мск. «Трабзонспор» — «Касымпаша»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Трабзонспор»

Эта команда нынче находится на 3 строчке таблицы. «Трабзонспор» вряд ли потянет чемпионскую гонку, но в тройке остаться постарается.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 22 матчах Суперлиги трабзонцы пропустили 28 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Трабзонспор» с минимальным счетом уступил «Ризеспору».

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А вот до того команда была разгромлена «Галатасараем» (1:5). Так что трабзонцам срочно нужно набирать очки.

Номинальные хозяева явно намерены закрепиться на 3 месте. Да и соперник имеет еще большие проблемы с надежностью тылов.

«Касымпаша»

Эта команда нынешний сезон проводит на привычном для себя уровне. «Касымпаша» находится на 8 месте турнирной таблицы.

При неплохой атаке команда пропускает уж слишком часто. В воротах «Касымпаши» побывало уже 43 мяча.

В своем последнем поединке «Касымпаша» снова уступила. Команда не сумела зацепиться за очки в матче с «Пендикспором» (2:3).

Правда, из пяти своих последних матчей команда проиграла в четырех. И лишь «Хатайспор» был бит со счетом 3:0.

И уж точно гости будут пытаться зацепиться за заветные баллы. Вот только соперник выглядит куда монолитнее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Трабзонспора» предлагают — 1.70.

На викторию «Касымпаши» дают — 4.88, ничья оценена — в 4.32.

Трабзонцы должны реабилитироваться за последние осечки , так что явно понесутся вперед с первых минут встречи.

Наш прогноз — Победа «Трабзонспора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.