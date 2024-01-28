В 17:30 28.01.2024 Унион и Дармштадт 98 начнут матч в чемпионате Германии по футболу.

Унион — Дармштадт 98

Последний матч между собой: Дармштадт 98 — Унион 1:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Унион» — «Дармштадт 98» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Унион»).

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