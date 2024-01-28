«Унион» Берлин — «Дармштадт». Матч пройдет в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Унион» Берлин — «Дармштадт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Унион» Берлин

«Унион» Берлин по итогам 17-ти матчей занимает 15-ю строчку с отрывом в три очка от зоны вылета и зоны борьбы за выживание в элите.

Команда уже прекратила выступления в Кубке Германии. На стадии второго раунда турнира она проиграла одному из лидеров текущего сезона «Штутгарту» (0:1).

Коэффициенты матча Унион — Дармштадт 98 1X2Новым игрокам 1.673.855.50Бонус$9500

Кроме того, столичный клуб уже не играет в еврокубках после того, как занял последнее место в группе Лиги чемпионов, куда также попали «Реал», «Наполи» и «Брага».

Все прогнозы на Бундеслигу

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь две победы при трех поражениях и одной ничьей, поэтому форма хозяев оставляет желать лучшего.

«Дармштадт»

«Дармштадт» по итогам 18-ти туров занимает последнюю, 18-ю строчку в зоне вылета с отставанием в три очка от безопасной 15-й позиции.

Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где сенсационно потерпела разгромное поражение еще на стадии первого раунда от представителя 4-го дивизиона «Хомбурга» (0:3) на выезде.

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В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб набрал один балл. На своем поле клуб отобрал очки у «Айнтрахта» (2:2).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 12 поединков во всех турнирах при четырех ничьих и восьми поражениях, так что гостям будет очень сложно победить, но шансы на мировую все же есть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Унион» Берлин, коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Дармштадта» оценивается в 5,50, ничья — в 3,85.

В четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,93, ведь в трех из четырех последних матчей «Дармштадта» был реализован именно такой сценарий.