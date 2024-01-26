В центральном матче 4-го раунда Кубка Англии лондонский «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» стартовал на турнире с минимальной победы над «Бёрнли» (1:0). Гол Порро на 79-й минуте матча 3-го раунда вывел «шпор» в 1/16 финала Кубка Англии.

Лондонский клуб 8 раз становился обладателем трофея, но последняя победа была еще в далеком 1991 году. В финале того розыгрыша «шпоры» обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» добрался до 1/8 финала, где с минимальным счетом проиграл «Шеффилд Юнайтед».

На данный момент «шпоры» замыкают пятерку лучших команд АПЛ, набрав 40 очков в 21-м матче. В крайнем туре чемпионата Англии подопечные Энджа Постекоглу в гостях сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» является действующим победителем Кубка Англии и семикратным обладателем данного трофея за всю историю. В финале прошлого сезона «горожане» со счетом 2:1 переиграли «Манчестер Юнайтед».

Для «Манчестер Сити» это второй матч текущего розыгрыша Кубка Англии. Команда Хосепа Гвардиолы стартовала с 3-го раунда, уверенно переиграв дома «Хаддерсфилд» (5:0).

«Горожане» также продолжают бороться за чемпионство в АПЛ. «Манчестер Сити» набрал 43 очка в 20-ти матчах и при игре в запасе отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 5 очков. В крайнем туре чемпионата Англии действующий чемпион страны вырвал победу на выезде у «Ньюкасла» (3:2).

Личные встречи

В матче первого круга текущего сезона команды сыграли вничью на «Этихаде» — 3:3. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Тоттенхэма» 5 побед, «Манчестер Сити» оказался сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

— «Это матч для нас как финал. С "Тоттенхэмом" всегда тяжело играть. Обычно мы хорошо играем против них, но у нас не получается забить. Пока что они лучше нас».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.26.