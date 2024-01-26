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    «Шпоры» могут сотворить неожиданность

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2,26) и прогноз на Кубок Англии 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
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    Кевин Де Брейне
    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Матч пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Англии 26 января, начало — 23:00 (мск) «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 26 Января 2024 года
    Тоттенхэм
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    «Тоттенхэм»

    В предыдущем круге «шпоры» обыграли на своем поле «Бернли» со счетом 1:0. Игра получилась очень напряженной, но удача в матче сопутствовала лондонскому клубу.

    На исходе основного времени правый защитник Педро Порро забил единственный гол и вывел свою команду в следующий круг. В Кубке английской лиги «Тоттенхэм» проиграл в первом же матче и вылетел из турнира.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Манчестер Сити

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    В чемпионате команда Анге Постекоглу идет на пятом месте и продолжает упорную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. В последней игре «шпоры» сыграли в гостях вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    По ходу встречи «Тоттенхэму» дважды приходилось отыгрываться, он выглядел в целом неплохо, но все равно не смог добыть победу. Голы в этой встрече забивали Ришарлисон и Родриго Бетанкур, поразивший ворота мощным ударом.

    «Манчестер Сити»

    В предыдущем раунде Кубка Англии «горожане» разгромили на своем поле «Хаддерсфилд» со счетом 5:0. Пеп Гвардиола выпустил в этом матче несколько резервистов и молодых игроков, которые вдоволь покуражились над командой из Чемпионшипа.

    Уже в первом тайме Фил Фоден и Хулиан Альварес забили по голу, а после перерыва «Манчестер Сити» еще трижды поразил ворота соперника.

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    • В Кубке английской лиги команда уступила в первом же матче «Ньюкаслу» 0:1. Зато в 21-м туре АПЛ «Манчестер Сити» удалось взять реванш у «сорок», победив их со счетом 3:2.

    К 74-й минуте команда Гвардиолы уступала со счетом 1:2, но затем сказался фактор Кевина Де Брейне, который вышел на поле после длительного простоя и сделал игру. Сначала бельгиец нанес точный удар в «шестерку», а затем выдал гениальный пас на молодого Оскара Бобба, который элегантно разобрался с вратарем Мартином Дубравкой.

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры отдают предпочтение команде Гвардиолы. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» — 1,64, на «Тоттенхэм» — 4,80, на ничью -4,40.

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    В этом сезоне «Тоттенхэм» играет в иной манере, чем в предыдущие сезоны, никого не боится и ввязывается в открытый футбол.

    Мы считаем, что шансы в этой игре у подопечных Постекоглу ничуть не хуже, поэтому можно попробовать взять прогноз и ставку, что «Тоттенхэм» не проиграет за 2,26.

    Любители рискнуть могут попробовать ставку на тотал больше 4 за 3,20. Голов тут может быть много.

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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на футбол. «Шпоры» могут сотворить неожиданность
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