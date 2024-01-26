В 23:00 26.01.2024 Альмерия и Алавес начнут матч в Ла Лиге.

Альмерия — Алавес

Последний матч между собой: Алавес — Альмерия 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Альмерия» — «Алавес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Алавес»).

Трансляция

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