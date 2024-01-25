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    Гвардиола об аренде Филлипса: Надеюсь, что он сможет отыграть все те минуты, которые заслуживает

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об аренде полузащитника команды Калвина Филлипса в «Вест Хэм» до конца нынешнего сезона.

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    «Вчера он ездил в Лондон для того, чтобы пройти там медицинское обследование, которое ещё не закончено до конца. Надеюсь, это будут хорошие шесть месяцев для него.

    Также надеюсь, что он сможет отыграть все те минуты, которые заслуживает, но которые я не смог ему предоставить. Он потрясающий человек», — приводит слова Гвардиолы журналист Бен Джейкобс.

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    • В нынешнем сезоне Филлипс провел только 4 матча за «Манчестер Сити» в АПЛ и не отметился результативными действиями. Действующий контракт полузащитника с «горожанами» рассчитан до лета 2028-го года.

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