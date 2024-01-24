В 14:30 24.01.2024 Япония и Индонезия начнут матч в группе D Кубка Азии-2023.

Япония — Индонезия

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Япония» — «Индонезия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Япония»).

Трансляция

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