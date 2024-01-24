ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэстон МаккенниБыл козлом отпущения, а теперь звезда. Удивительный путь Уэстона Маккенни
  • 08:22
    • Ястремская вышла в полуфинал Australian Open
  • 11:25
    • Давила намекнул на желание покинуть ЦСКА
  • 11:17
    • Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
  • 10:47
    • АПЛ не позволила «Фулхэму» приобрести игрока «Краснодара»
  • 10:36
    • «Зенит» может подписать экс-игрока «Реала»
    Все новости спорта

    Япония — Индонезия смотреть онлайн

    24.01.2024 в 14:30 начнется матч в группе D Кубка Азии-2023 Япония — Индонезия

    Футбол Кубок Азии-2023 Сборная Японии
    В 14:30 24.01.2024 Япония и Индонезия начнут матч в группе D Кубка Азии-2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Япония — Индонезия

    Смотреть онлайн

    Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры ЯпонияИндонезия доступны сотни других матчей.

    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Япония» — «Индонезия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Япония»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Япония — Индонезия.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 24.01.2024. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пришло время «Атлетика»
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ливерпуль» снова победит и выйдет в финал Кубка английской лиги
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Унион» даст бой чемпиону
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Ризеспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры