Япония
Команда Японии — самая титулованная национальная сборная в Азии, имеющая в своем активе четыре победы в розыгрышах Кубка Азии и три выхода в 1/8 финала на чемпионатах мира.
В этот розыгрыш континентального первенства «синие самураи» попали без отборочных игр из-за своего высокого рейтинга. И на этом турнире они успели провести уже два поединка.
Коэффициенты матча Япония — Индонезия
В первом туре японцы справились со сборной Вьетнама, переиграв ее со счетом 4:2. Однако во втором игровом дне они неожиданно уступили команде Ирака со счетом 1:2.
И данным фиаско Япония прервала свою 11-матчевую победную серию. Причем большинство викторий в этот период были добыты с крупным счетом.
Индонезия
Сборная Индонезии — это весьма скромная команда, занимающая 146 место в мировом рейтинге. Она до этого четыре раза участвовала в финальной части Кубка Азии, но ни разу не смогла преодолеть групповой этап.
Текущее соревнование «красно-белые» начали с поражения от национальной команды Ирака со счетом 1:3. А во втором туре они обыграли минимально Вьетнам 1:0.
И в своей группе за тур до финиша первого этапа индонезийцы идут на третьей строке, и даже в случая проигрыша в этом поединке вполне могут пробиться в 1/8 финала.
Стоит отметить, что викторией над вьетнамцами Индонезия прервала свою 6-матчевую серию без побед. Причем в этот неудачный период она потерпела пять фиаско.
Ранее между собой эти команды играли дважды. В одном матче победили 5:0 японцы, а в другом поединке была ничья 0:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Японии — 1.05, победа Индонезии — 35.00, ничья — 13.70.
Японцы значительно сильнее предстоящего противника, но вряд ли они уж сильно будут громить соперника. В общем, ставим с форой +3 на Индонезию.
И также в этом матче ставим еще на то, что забитый гол не заставит себя долго ждать и будет проведен в первые 15 минут встречи.