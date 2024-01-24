Сборная Японии сыграет против команды Индонезии в третьем туре группового этапа Кубка Азии-2024, который проходит в Катаре. Матч состоится 24 января и начнется в 14:30 по мск. Япония — Индонезия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Япония

Команда Японии — самая титулованная национальная сборная в Азии, имеющая в своем активе четыре победы в розыгрышах Кубка Азии и три выхода в 1/8 финала на чемпионатах мира.

В этот розыгрыш континентального первенства «синие самураи» попали без отборочных игр из-за своего высокого рейтинга. И на этом турнире они успели провести уже два поединка.

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В первом туре японцы справились со сборной Вьетнама, переиграв ее со счетом 4:2. Однако во втором игровом дне они неожиданно уступили команде Ирака со счетом 1:2.

Все прогнозы на футбол

И данным фиаско Япония прервала свою 11-матчевую победную серию. Причем большинство викторий в этот период были добыты с крупным счетом.

Индонезия

Сборная Индонезии — это весьма скромная команда, занимающая 146 место в мировом рейтинге. Она до этого четыре раза участвовала в финальной части Кубка Азии, но ни разу не смогла преодолеть групповой этап.

Текущее соревнование «красно-белые» начали с поражения от национальной команды Ирака со счетом 1:3. А во втором туре они обыграли минимально Вьетнам 1:0.

И в своей группе за тур до финиша первого этапа индонезийцы идут на третьей строке, и даже в случая проигрыша в этом поединке вполне могут пробиться в 1/8 финала.

Стоит отметить, что викторией над вьетнамцами Индонезия прервала свою 6-матчевую серию без побед. Причем в этот неудачный период она потерпела пять фиаско.

Ранее между собой эти команды играли дважды. В одном матче победили 5:0 японцы, а в другом поединке была ничья 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Японии — 1.05, победа Индонезии — 35.00, ничья — 13.70.

Японцы значительно сильнее предстоящего противника, но вряд ли они уж сильно будут громить соперника. В общем, ставим с форой +3 на Индонезию.

И также в этом матче ставим еще на то, что забитый гол не заставит себя долго ждать и будет проведен в первые 15 минут встречи.