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    «Самураи» не буду сильно громить Индонезию

    Япония — Индонезия. Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол 24 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023 Прогнозы на сборную Японии
    Прогноз и ставки на Япония — Индонезия
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    Сборная Японии
    Сборная Японии сыграет против команды Индонезии в третьем туре группового этапа Кубка Азии-2024, который проходит в Катаре. Матч состоится 24 января и начнется в 14:30 по мск. Япония — Индонезия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа D 24 Января 2024 года
    Япония
  • Токио
    •  Япония 14:30 Индонезия Индонезия
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    Япония

    Команда Японии — самая титулованная национальная сборная в Азии, имеющая в своем активе четыре победы в розыгрышах Кубка Азии и три выхода в 1/8 финала на чемпионатах мира.

    В этот розыгрыш континентального первенства «синие самураи» попали без отборочных игр из-за своего высокого рейтинга. И на этом турнире они успели провести уже два поединка.

    Коэффициенты матча Япония — Индонезия

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    В первом туре японцы справились со сборной Вьетнама, переиграв ее со счетом 4:2. Однако во втором игровом дне они неожиданно уступили команде Ирака со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    И данным фиаско Япония прервала свою 11-матчевую победную серию. Причем большинство викторий в этот период были добыты с крупным счетом.

    Индонезия

    Сборная Индонезии — это весьма скромная команда, занимающая 146 место в мировом рейтинге. Она до этого четыре раза участвовала в финальной части Кубка Азии, но ни разу не смогла преодолеть групповой этап.

    Текущее соревнование «красно-белые» начали с поражения от национальной команды Ирака со счетом 1:3. А во втором туре они обыграли минимально Вьетнам 1:0.

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    • И в своей группе за тур до финиша первого этапа индонезийцы идут на третьей строке, и даже в случая проигрыша в этом поединке вполне могут пробиться в 1/8 финала.

    Стоит отметить, что викторией над вьетнамцами Индонезия прервала свою 6-матчевую серию без побед. Причем в этот неудачный период она потерпела пять фиаско.

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    Ранее между собой эти команды играли дважды. В одном матче победили 5:0 японцы, а в другом поединке была ничья 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Японии — 1.05, победа Индонезии — 35.00, ничья — 13.70.

    Японцы значительно сильнее предстоящего противника, но вряд ли они уж сильно будут громить соперника. В общем, ставим с форой +3 на Индонезию.

    И также в этом матче ставим еще на то, что забитый гол не заставит себя долго ждать и будет проведен в первые 15 минут встречи.

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    Япония — Индонезия: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 24.01.2024. Прогнозы на футбол. «Самураи» не буду сильно громить Индонезию
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