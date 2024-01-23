Осимхен рассказал о своих планах на будущее

Нападающийвысказался о своем будущем.

«Я знаю, что хочу сделать, какой следующий шаг я хочу предпринять. В моих планах все предельно ясно.

Я думаю, что 60 процентов людей упоминают слухи обо мне, связанные с переходом в Премьер-лигу в следующем сезоне... Это один из самых сильных чемпионатов в мире, конечно.

Я хочу завершить сезон с "Наполи" на мажорной ноте... А потом я расскажу о том, какое решение принял», — приводит слова Осимхена CBS Sports.

В текущем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.