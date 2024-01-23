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    Осимхен рассказал о своих планах на будущее

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    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о своем будущем.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «Я знаю, что хочу сделать, какой следующий шаг я хочу предпринять. В моих планах все предельно ясно.

    Я думаю, что 60 процентов людей упоминают слухи обо мне, связанные с переходом в Премьер-лигу в следующем сезоне... Это один из самых сильных чемпионатов в мире, конечно.

    Я хочу завершить сезон с "Наполи" на мажорной ноте... А потом я расскажу о том, какое решение принял», — приводит слова Осимхена CBS Sports.

    В текущем сезоне Осимхен провел за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

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