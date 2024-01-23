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    Орлов высказался о переходе Кругового из «Зенита» в ЦСКА

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    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему защитник Данил Круговой решил перейти из «Зенита» в ЦСКА.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Что касается ухода Кругового — конечно, это плохо, что воспитанник нашего клуба уходит. С точки зрения футболиста если рассматривать, встать на его место, то ему хочется играть в основном составе и в сборной России. Его, конечно, всё равно туда Карпин приглашал, но лучше играть, чувствовать свои силы, он хочет быть основным игроком.

    И его можно понять как игрока. Он же всё равно был не обижен ни зарплатой, ни отношением тренеров. Но исходили из того, что в основном составе играют сильнейшие. Дуглас Сантос сильнее его, никуда не деться. Подстраховка Сантосу, конечно, нужна, но Круговому не захотелось быть ей», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

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