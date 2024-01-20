В 15:30 20.01.2024 Арсенал Лондон и Кристал Пэлас начнут матч в чемпионате Англии по футболу.

Арсенал Лондон — Кристал Пэлас

Последний матч между собой: Кристал Пэлас — Арсенал Лондон 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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