«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Матч пройдет в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги 20 января, начало — 15:30 (мск) «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Арсенал»

После 20-ти туров «канониры» идут на четвертом месте в АПЛ, а ведь недавно они уверенно лидировали в чемпионате, но последние неудачи опустили команду в таблице.

В последнем туре «Арсенал» уступил на выезде «Фулхэму» со счетом 1:2. Команда первой открыла счет усилиями Букайо Сака в начале встречи, но затем допустила две ошибки в обороне, а в ответ ничего не смогла предложить.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Кристал Пэлас 1X2Новым игрокам 1.305.8011.00Бонус$9500

Подопечные Микеля Артеты набрали всего очко в трех последних турах, сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1) и уступив на своем поле «Вест Хэма».

Календарь и таблица АПЛ

Проблемы у «Арсенала» все те же, что и в прошлом сезоне, когда команде не смогла завоевать титул чемпиона АПЛ. Это отсутствие классического забивного нападающего и нехватка уверенности в собственных силах у большинства футболистов.

«Кристал Пэлас»

Сейчас команда Роя Ходжсона располагается в середине турнирной таблицы чемпионата с 21 очком. Не располагая мощным составом и глубокой скамейкой запасных, самый возрастной тренер АПЛ традиционно выжимает максимум из своей команды.

В последнем туре «Кристал Пэлас» уверенно победил на своем поле «Брентфорд» со счетом 3:1, который в этом сезоне далек от лучшей формы.

Дублем в этой встрече отметился Майкл Олисе, который уже давно на выданье в топ-клубы АПЛ, но никак не может сделать шаг вперед, еще один гол на счету Эбериче Эче, другого перспективного проспекта клуба.

До этого «Кристал Пэлас» не побеждал в чемпионате Англии на протяжении восьми туров. У команды был переполнен, но как только травмированные стали постепенно возвращаться в строй, команда смогла порадовать болельщиков победой.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры видят явными фаворитами хозяев, на победу «Арсенала» они дают 1,32, а на «Кристал Пэлас» — 10,5, ничья идет за 5,80.

Команда Микеля Артеты значительно выше классом, будет владеть инициативой, но она не идеальна сзади, а в составе «Кристал Пэлас» много быстрых и техничных футболистов, которые найдут шанс наказать соперника.

Мы считаем, что в этой игре голы будут и неплохим вариантом для ставки и прогноза будет тотал больше 2,5 за 1,78.

Любители более рисковых ставок могут попробовать обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,65.