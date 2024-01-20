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    «Канонирам» некуда отступать

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 1.78) и прогноз на чемпионат Англии 20 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
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    Майкл Олисе — главный талант гостей
    «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Матч пройдет в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги 20 января, начало — 15:30 (мск) «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Января 2024 года

    «Арсенал»

    После 20-ти туров «канониры» идут на четвертом месте в АПЛ, а ведь недавно они уверенно лидировали в чемпионате, но последние неудачи опустили команду в таблице.

    В последнем туре «Арсенал» уступил на выезде «Фулхэму» со счетом 1:2. Команда первой открыла счет усилиями Букайо Сака в начале встречи, но затем допустила две ошибки в обороне, а в ответ ничего не смогла предложить.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Кристал Пэлас

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    Подопечные Микеля Артеты набрали всего очко в трех последних турах, сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1) и уступив на своем поле «Вест Хэма».

    Календарь и таблица АПЛ

    Проблемы у «Арсенала» все те же, что и в прошлом сезоне, когда команде не смогла завоевать титул чемпиона АПЛ. Это отсутствие классического забивного нападающего и нехватка уверенности в собственных силах у большинства футболистов.

    «Кристал Пэлас»

    Сейчас команда Роя Ходжсона располагается в середине турнирной таблицы чемпионата с 21 очком. Не располагая мощным составом и глубокой скамейкой запасных, самый возрастной тренер АПЛ традиционно выжимает максимум из своей команды.

    В последнем туре «Кристал Пэлас» уверенно победил на своем поле «Брентфорд» со счетом 3:1, который в этом сезоне далек от лучшей формы.

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    • Дублем в этой встрече отметился Майкл Олисе, который уже давно на выданье в топ-клубы АПЛ, но никак не может сделать шаг вперед, еще один гол на счету Эбериче Эче, другого перспективного проспекта клуба.

    До этого «Кристал Пэлас» не побеждал в чемпионате Англии на протяжении восьми туров. У команды был переполнен, но как только травмированные стали постепенно возвращаться в строй, команда смогла порадовать болельщиков победой.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры видят явными фаворитами хозяев, на победу «Арсенала» они дают 1,32, а на «Кристал Пэлас» — 10,5, ничья идет за 5,80.

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    Команда Микеля Артеты значительно выше классом, будет владеть инициативой, но она не идеальна сзади, а в составе «Кристал Пэлас» много быстрых и техничных футболистов, которые найдут шанс наказать соперника.

    Мы считаем, что в этой игре голы будут и неплохим вариантом для ставки и прогноза будет тотал больше 2,5 за 1,78.

    Любители более рисковых ставок могут попробовать обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,65.

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    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. «Канонирам» некуда отступать
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