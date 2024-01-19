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    Сандерленд — Халл Сити смотреть онлайн

    19.01.2024 в 23:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Сандерленд — Халл Сити

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Сандерленд Халл Сити
    В 23:00 19.01.2024 Сандерленд и Халл Сити начнут матч в английском Чемпионшипе.

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    Сандерленд — Халл Сити

    Последний матч между собой: Халл Сити — Сандерленд 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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