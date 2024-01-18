Президент «Торпедо»: Наш бюджет позволяет вставать в ряд с клубами РПЛ

Президент «Торпедо»рассказал о финансовых возможностях клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Волнушкин Фото: torpedo.ru

Ранее на этой неделе Волнушкин сменил на посту президента «Торпедо» Ярослава Савина, который продолжит работу в клубе в качестве члена совета директоров.

«Сейчас наш бюджет позволяет вставать в ряд с клубами РПЛ. Структура уже была в РПЛ, она сохранена и эффективна в своем существовании», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».

Напомним, новым главным тренером «Торпедо» стал Олег Кононов.

Календарь и таблица ФНЛ

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.