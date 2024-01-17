Московское «Торпедо» объявило о смене президента клуба

Московскоеобъявило о назначениина пост президента клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Волнушкин Фото: torpedo.ru

Волнушкин сменил на этом посту Ярослава Савина, который продолжит работу в «Торпедо» в качестве члена совета директоров.

«В связи с присоединением к клубу нового партнера и инвестора, совет директоров клуба принял решение назначить на должность президента клуба Александра Николаевича Волнушкина с 17 января 2024 года.

Клуб благодарит Ярослава Олеговича Савина за его вклад в развитие, систематизацию процессов и достигнутые улучшения во всех структурах и департаментах. Ярослав Олегович продолжит работу в клубе в качестве члена совета директоров.

Информация о других изменениях в структуре управления клубом будет опубликована дополнительно», — говорится в заявлении клуба.

Календарь и таблица ФНЛ

Ранее на этой неделе «Торпедо» уволило главного тренера команды Артема Горлова.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.