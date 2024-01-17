Московское «Торпедо» объявило о смене президента клуба

Волнушкин сменил на этом посту Ярослава Савина, который продолжит работу в «Торпедо» в качестве члена совета директоров.
«В связи с присоединением к клубу нового партнера и инвестора, совет директоров клуба принял решение назначить на должность президента клуба Александра Николаевича Волнушкина с 17 января 2024 года.
Клуб благодарит Ярослава Олеговича Савина за его вклад в развитие, систематизацию процессов и достигнутые улучшения во всех структурах и департаментах. Ярослав Олегович продолжит работу в клубе в качестве члена совета директоров.
Информация о других изменениях в структуре управления клубом будет опубликована дополнительно», — говорится в заявлении клуба.
Ранее на этой неделе «Торпедо» уволило главного тренера команды Артема Горлова.
«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров.