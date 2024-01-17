Мюллер заявил, что сборная Германии может выиграть Евро-2024

Хавбек «Баварии»выразил мнение, что сборная Германии может выиграть домашний Евро-2024.

«Да, мы можем это сделать. Я по-прежнему уверен в этом. И всё же все, кто имеет отношение к немецкому футболу, и особенно мы, игроки, должны в какой-то степени сойти с небес на землю. Нет никаких сомнений в том, что мы можем выиграть матчи с Австрией или Японией. Но мы должны понимать, что это не может произойти само собой.

Мы потеряли ощущение того, что, даже будучи Германией, мы должны покрывать каждый сантиметр футбольного поля во время игры», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X.

Календарь и таблица Евро-2024

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля. Турнир примут 10 немецких городов и стадионов.