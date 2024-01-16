Маттеус: В прошлом году лучшим был Холанн, а не Месси

Бывший капитан сборной Германиисчитает, чтонезаслуженно получил награду лучшему игроку мира по версии

«Если не учитывать чемпионат мира, благодаря которому Месси выиграл "Золотой мяч", на этот раз он не должен был выиграть.

Я считаю, что он был лучшим футболистом последних 20 лет, но он не выиграл серьезных титулов ни в Париже, ни в Майами, где он сейчас вызывает ажиотаж.

Говоря о больших успехах, невозможно обойти стороной "Манчестер Сити" и Эрлинга Холанна.

Он выиграл самые важные трофеи с "Ман Сити", его результативность впечатляет. Это должно иметь решающее значение при выборе лучшего и самого важного игрока — и это был Холанн», — приводит слова Маттеуса Sky Sport.