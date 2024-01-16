Маттеус: В прошлом году лучшим был Холанн, а не Месси

Лотар Маттеус Фото: globallookpress.com
«Если не учитывать чемпионат мира, благодаря которому Месси выиграл "Золотой мяч", на этот раз он не должен был выиграть.
Я считаю, что он был лучшим футболистом последних 20 лет, но он не выиграл серьезных титулов ни в Париже, ни в Майами, где он сейчас вызывает ажиотаж.
Говоря о больших успехах, невозможно обойти стороной "Манчестер Сити" и Эрлинга Холанна.
Он выиграл самые важные трофеи с "Ман Сити", его результативность впечатляет. Это должно иметь решающее значение при выборе лучшего и самого важного игрока — и это был Холанн», — приводит слова Маттеуса Sky Sport.