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    Маттеус: В прошлом году лучшим был Холанн, а не Месси

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    Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус считает, что Лионель Месси незаслуженно получил награду лучшему игроку мира по версии ФИФА.

    Лотар Маттеус
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    Лотар Маттеус

    «Если не учитывать чемпионат мира, благодаря которому Месси выиграл "Золотой мяч", на этот раз он не должен был выиграть.

    Я считаю, что он был лучшим футболистом последних 20 лет, но он не выиграл серьезных титулов ни в Париже, ни в Майами, где он сейчас вызывает ажиотаж.

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    • Говоря о больших успехах, невозможно обойти стороной "Манчестер Сити" и Эрлинга Холанна.

    Он выиграл самые важные трофеи с "Ман Сити", его результативность впечатляет. Это должно иметь решающее значение при выборе лучшего и самого важного игрока — и это был Холанн», — приводит слова Маттеуса Sky Sport.

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