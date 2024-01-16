Президент РФС высказался о возможном включении белорусских клубов в российские соревнования

Президент Российского футбольного союза (РФС)прокомментировал идею о том, чтобы в российских турнирах участвовали белорусские клубы.

«Пока это просто информация, которую я получил из прессы. Министр со мной это не обсуждал.

Там очень много вопросов, организационных вопросов: соблюдение спортивного принципа и так далее. Пока [эта тема] на очень ранней стадии. Будет больше информации — мы сообщим», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил о целесообразности включения профессиональных команд из Беларуси в российские лиги по практически всем командным видам спорта.

Напомним, в КХЛ выступает минское «Динамо», а в баскетбольной Единой лиге ВТБ — «Минск».