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    Президент РФС высказался о возможном включении белорусских клубов в российские соревнования

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    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал идею о том, чтобы в российских турнирах участвовали белорусские клубы.

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    «Пока это просто информация, которую я получил из прессы. Министр со мной это не обсуждал.

    Там очень много вопросов, организационных вопросов: соблюдение спортивного принципа и так далее. Пока [эта тема] на очень ранней стадии. Будет больше информации — мы сообщим», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

    Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил о целесообразности включения профессиональных команд из Беларуси в российские лиги по практически всем командным видам спорта.

    Напомним, в КХЛ выступает минское «Динамо», а в баскетбольной Единой лиге ВТБ — «Минск».

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