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    Министр спорта РФ: Ждем от Беларуси список клубов, которые могут быть включены в чемпионат России по футболу

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    Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном включении белорусских клубов в список участников чемпионата России по футболу.

    Олег Матыцин
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    Олег Матыцин

    Ранее Матыцин заявил о целесообразности включения профессиональных команд из Беларуси в российские лиги по практически всем командным видам спорта.

    «Мы сейчас ждем предложений от Беларуси по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС.

    Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят.

    Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России.

    Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону всё проработать», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».

    Напомним, в КХЛ выступает минское «Динамо», а в баскетбольной Единой лиге ВТБ — «Минск».

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