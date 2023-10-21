Министр спорта РФ: Ждем от Беларуси список клубов, которые могут быть включены в чемпионат России по футболу

Ранее Матыцин заявил о целесообразности включения профессиональных команд из Беларуси в российские лиги по практически всем командным видам спорта.
«Мы сейчас ждем предложений от Беларуси по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС.
Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят.
Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России.
Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону всё проработать», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».
Напомним, в КХЛ выступает минское «Динамо», а в баскетбольной Единой лиге ВТБ — «Минск».