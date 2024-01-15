Хави назвал худшим для «Барселоны» матч против «Реала» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал разгромное поражение от(1:4) в финале Суперкубка Испании.

«У нас были большие надежды, мы были полны энтузиазма, а провели свою худшую игру в сезоне.

Мы начали матч очень плохо, затем отыграли один мяч, но после 1:3 все для нас усложнилось.

Нам нужно было лучше контролировать игру, нельзя так действовать в финале. Мы не были достаточно хороши ни в обороне, ни в прессинге, и нельзя начинать финал с 0:2. Левандовский отыграл один мяч, но у нас ничего не получалось.

"Реал" серьезно навредил нам контратаками, мы не могли их остановить. Сегодня мы познали горькую сторону футбола.

Я прошу прощения у фанатов, нам было тяжело бороться с соперником. В моей карьере было много поражений, но в итоге нам удавалось оправиться. "Барселона" вернется.

Пусть эта игра поможет нам стать лучше. Нас ждут трудные дни и много критики, и мы должны признать, что были не на том уровне, который необходим для финала. Нам надо подняться и идти за остальными трофеями», — приводит слова Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги после 19 туров.