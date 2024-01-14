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    «Реал» разгромил «Барселону» и стал обладателем Суперкубка

    «Реал» — «Барселона»: счет матча 4:1 (3:1), обзор голов

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Барселона
    В финале Суперкубка Испании мадридский «Реал» не оставил шансов «Барселоне», победив ее со счетом 4:1.

    Автор хет-трика Винисиус Жуниор
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    Автор хет-трика Винисиус Жуниор

    Уже на 7-й минуте Винисиус Жуниор открыл счет в матче с передачи Джуда Беллингема.

    Спустя три минуты бразилец оформил дубль. На сей раз ассистентом выступил Родриго.

    «Барселона» смогла сократить отставание в счете на 33-й минуте усилиями Роберта Левандовского.

    Но в конце тайма Винисиус Жуниор оформил хет-трик, реализовав пенальти.

    На 64-й минуте Родриго забил четвертый гол «Реала».

    На 71-й минуте был удален за две желтые карточки защитник каталонцев Роберт Араухо.

    Футбол. Испания. Суперкубок
    Реал Мадрид — Барселона 4:1
    Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (7'), 2:0 Винисиус Жуниор (10'), 2:1 Роберт Левандовски (33'), 3:1 Винисиус Жуниор (пенальти) (39'), 4:1 Родриго (64') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Начо, Ферлан Менди, Орельен Чуаэми, Тони Кроос (Лука Модрич, 81'), Федерико Вальверде (Даниель Себальос, 86'), Джуд Беллингхэм (Хоселу, 86'), Родриго (Браим Диас, 77'), Винисиус Жуниор (Эдуардо Камавинжа, 82') Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Серхи Роберто (Ламин Ямал, 61'), Френки де Йонг, Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски, Педри (Фермин Лопес, 61'), Ферран Торрес (Жоау Фелиш, 61') Предупреждения: Рональд Араухо (37'), Серхи Роберто (40'), Джуд Беллингхэм (43'), Антонио Рюдигер (62'), Рональд Араухо (71')

    Следующий матч «Реал» проведет 18 января в Кубке Испании против «Атлетико» на выезде.

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