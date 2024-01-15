Фирмино: В «Ливерпуле» Роджерс не понимал, как меня использовать

Экс-форвард «Ливерпуля», а ныне футболист «Аль-Ахли»вспомнил о совместной работе св мерсисайдском клубе.

«Началось всё для меня в "Ливерпуле" не так уж хорошо. Я редко играл в атаке, а когда выходил, то на фланге. В центр нападения ставили Кристиана Бентеке. Мне часто приходилось отходить назад и много защищаться. Я понимал, что тренер, Брендан Роджерс, не понимает, как меня использовать.

Я не думаю, что он понимал мой стиль игры, а я определённо никогда не понимал его планов на мой счёт. Возможно, потому, что у него их на самом деле не было», — приводит слова Фирмино This is Anfield.

Фирмино присоединился к «Ливерпулю» летом 2015 года. Брендан Роджерс покинул мерсисайдский клуб в октябре 2015-го, а затем красных возглавил Юрген Клопп.