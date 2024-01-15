Анчелотти о победе над «Барселоной»: У «Реала» нет фиксированных позиций в атаке, сопернику из-за этого тяжело

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал победу над(4:1) в финале Суперкубка Испании.

«Мы очень опасны, потому что подвижны в атаке, позиции не фиксированные. Это не дает сопернику организовывать опеку.

Результат оглушительный, но сам матч… Мы быстро открыли счет, но до 4:1 ничто не было решено.

"Барселона" хорошо владела мячом, и нам было тяжело его возвращать. Если есть мысль, что нам было легко, то она ошибочная.

При 3:1 игра была равной, и только после четвертого гола они опустили руки. Возможно, после 2:0 мы слишком увлеклись контратаками, надо было чуть больше контролировать мяч.

Винисиусу потребовалось всего 2-3 игры для того, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Игра пяткой мне не нравится. Так сделал Винисиус, так сделал Беллингем — мне такое не нравится

Такая победа придает уверенности? Мы и так уверены в себе, потому что у нас очень сильная команда с футболистами высокого уровня и высокой мотивацией», — приводит слова Анчелотти AS.