В 17:00 14.01.2024 Нигерия и Экваториальная Гвинея начнут матч в группе A футбольного кубка Африки-2023.

Нигерия — Экваториальная Гвинея

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нигерия» — «Экваториальная Гвинея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.81 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нигерия»).

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