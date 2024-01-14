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    Обыграет ли Нигерия Экваториальную Гвинею?

    Нигерия — Экваториальная Гвинея. Прогноз, ставка (к. 2.81) на футбол, Кубок африканских наций, 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нигерия — Экваториальная Гвинея
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    Нигерия — фаворит матча
    Нигерия сыграет с Экваториальной Гвинеей в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 14 января, начало — в 17:00 мск. Нигерия — Экваториальная Гвинея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа A 14 Января 2024 года
    Нигерия
  • Абуджа
    •  Нигерия 17:00 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея
  • Кубок Африки-2023. Группа A
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    «Нигерия»

    Нигерия довольно легко вышла в финальную часть Кубка африканских наций. Ей удалось выиграть отборочную группу, опередив Гвинею-Бисау, Сьерра-Леоне и Сан-Томе и Принсипи.

    А вот в квалификации на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает не слишком удачно, ведь по итогам двух туров набрала только два очка.

    Коэффициенты матча Нигерия — Экваториальная Гвинея

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    В своем последнем матче сборная потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она уступила на выезде Гвинее (0:2), пропустив два безответных мяча.

    Прогнозы на Кубок Африки

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах, включая контрольные матчи, при двух ничьих и одном проигрыше, так что у «Суперорлов» явно не лучшая форма.

    «Экваториальная Гвинея»

    Экваториальная Гвинея довольно легко вышла в финальную часть Кубка африканских наций. Она заняла второе место в своей отборочной группе, уступив победителю Тунису лишь по дополнительным показателям.

    Также неплохо сборная стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. По итогам двух туров она набрала максимальные шесть очков благодаря двум победам.

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    • В своем последнем матче сборная сыграла вничью. В рамках товарищеской встречи она на своем поле разошлась миром с Джибути (1:1), забив по голу.

    На сегодня у коллектива безпроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при пяти победах и пяти ничьих, так что у него неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Нигерию, коэффициент на победу которой равен 1,45. Успех Экваториальной Гвинеи оценивается в 9,50, ничья — в 4,00.

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    В 10 последних матчах формальные гости не проиграли, тогда как формальные хозяева не выиграли в трех последних поединках.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Экваториальная Гвинея не проиграет за 2,81.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,60, ведь в четырех из пяти последних матчей Нигерии был реализован именно такой сценарий.

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    Нигерия — Экваториальная Гвинея: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Нигерия Экваториальную Гвинею?
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