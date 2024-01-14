Нигерия сыграет с Экваториальной Гвинеей в рамках 1-го тура группового раунда Кубка африканских наций. Матч пройдет 14 января, начало — в 17:00 мск. Нигерия — Экваториальная Гвинея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Нигерия»

Нигерия довольно легко вышла в финальную часть Кубка африканских наций. Ей удалось выиграть отборочную группу, опередив Гвинею-Бисау, Сьерра-Леоне и Сан-Томе и Принсипи.

А вот в квалификации на чемпионат мира 2026 года команда пока что выступает не слишком удачно, ведь по итогам двух туров набрала только два очка.

Коэффициенты матча Нигерия — Экваториальная Гвинея 1X2Новым игрокам 1.453.959.50Бонус$9500

В своем последнем матче сборная потерпела поражение. В рамках товарищеской встречи она уступила на выезде Гвинее (0:2), пропустив два безответных мяча.

Прогнозы на Кубок Африки

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка во всех турнирах, включая контрольные матчи, при двух ничьих и одном проигрыше, так что у «Суперорлов» явно не лучшая форма.

«Экваториальная Гвинея»

Экваториальная Гвинея довольно легко вышла в финальную часть Кубка африканских наций. Она заняла второе место в своей отборочной группе, уступив победителю Тунису лишь по дополнительным показателям.

Также неплохо сборная стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. По итогам двух туров она набрала максимальные шесть очков благодаря двум победам.

В своем последнем матче сборная сыграла вничью. В рамках товарищеской встречи она на своем поле разошлась миром с Джибути (1:1), забив по голу.

На сегодня у коллектива безпроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при пяти победах и пяти ничьих, так что у него неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Нигерию, коэффициент на победу которой равен 1,45. Успех Экваториальной Гвинеи оценивается в 9,50, ничья — в 4,00.

В 10 последних матчах формальные гости не проиграли, тогда как формальные хозяева не выиграли в трех последних поединках.

Поэтому наши прогноз и ставка — Экваториальная Гвинея не проиграет за 2,81.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,60, ведь в четырех из пяти последних матчей Нигерии был реализован именно такой сценарий.