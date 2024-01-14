ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Магомед Анкалаев и Джонни УокерАнкалаев лучший полутяжеловес UFC. Магомед уничтожил Уокера и бросил вызов Перейре
  • 13:38
    • Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России в Мирном
  • 12:25
    • 16-летняя Корнеева вышла во 2-й круг Australian Open
  • 16:56
    • «Лилль» всухую разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 16:49
    • Гол Андерсона помог «Лацио» обыграть «Лечче» в матче Серии А
  • 16:28
    • «Салават Юлаев» взял реванш у «Куньлуня»
    Все новости спорта

    «Лилль» всухую разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1

    «Лилль» — «Лорьян»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лилль Лорьян
    «Лилль» на своем поле одержал победу над «Лорьяном» (3:0) в матче 18-го тура французской Лиги 1.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Первый гол в этом матче «Лилль» забил на 38-й минуте. Нападающий команды Джонатан Дэвид выпрыгнул выше остальных и попал головой в девятку ворот.

    Уже на 90-й минуте хозяева смогли удвоить свое преимущество. Полузащитник «Лилля» Реми Кабелла оказался в нужное время в нужном месте и после рикошета отправил мяч уже в пустые ворота.

    Спустя всего 3 минуты хозяева сделали счет разгромным. Форвард «Лилля» Эдон Жегрова сильно пробил из-за пределов штрафной соперника. Мяч полетел низом и оказался в воротах «Лорьяна».

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Лорьян 3:0
    Голы: 1:0 Джонатан Дэвид (38'), 2:0 Реми Кабелла (90'), 3:0 Эдон Жегрова (90 + 3') Лилль: Люка Шевалье, Лени Йоро, Алешандро Рибейро, Тьяго Сантос, Габриэль Гудмундссон, Бенжамен Андре, Эдон Жегрова, Юсуф Язиджи (Реми Кабелла, 77'), Анхель Гомес, Джонатан Дэвид, Исмаили Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Лорис Муйоколо, Сулейман Туре, Игор Силва, Жюльен Понсо, Тьемуэ Бакайоко (Йоэль Мугиша Мвука, 75'), Лоран Абергель, Тео Ле Бри (Gino Caoki, 84'), Ayman Kari (Royce Openda Owaga, 75'), Tosin Aiyegun (Эли Жуниор Крупи, 46'), Aurelien Pelon Предупреждения: Тео Ле Бри (30'), Бенжамен Андре (40'), Тьемуэ Бакайоко (41'), Aurelien Pelon (55'), Сулейман Туре (88')

    После этого матча «Лилль» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 31-м очком в активе. «Лорьян» — на 17-й позиции (12 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Командам не хватит 90 минут?!
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Манчестер Юнайтед» возьмет реванш у «Тоттенхэма»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Разгромит ли Египет Мозамбик?
  • Египет — Мозамбик. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Египет — Мозамбик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атман — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры