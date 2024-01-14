«Лилль» — «Лорьян»: счет матча 3:0, обзор голов

на своем поле одержал победу над(3:0) в матче 18-го тура французской Лиги 1.

Первый гол в этом матче «Лилль» забил на 38-й минуте. Нападающий команды Джонатан Дэвид выпрыгнул выше остальных и попал головой в девятку ворот.

Уже на 90-й минуте хозяева смогли удвоить свое преимущество. Полузащитник «Лилля» Реми Кабелла оказался в нужное время в нужном месте и после рикошета отправил мяч уже в пустые ворота.

Спустя всего 3 минуты хозяева сделали счет разгромным. Форвард «Лилля» Эдон Жегрова сильно пробил из-за пределов штрафной соперника. Мяч полетел низом и оказался в воротах «Лорьяна».

Футбол. Франция. Лига 1 Лилль — Лорьян 3:0 Голы: 1:0 Джонатан Дэвид (38'), 2:0 Реми Кабелла (90'), 3:0 Эдон Жегрова (90 + 3') Лилль: Люка Шевалье, Лени Йоро, Алешандро Рибейро, Тьяго Сантос, Габриэль Гудмундссон, Бенжамен Андре, Эдон Жегрова, Юсуф Язиджи (Реми Кабелла, 77'), Анхель Гомес, Джонатан Дэвид, Исмаили Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Лорис Муйоколо, Сулейман Туре, Игор Силва, Жюльен Понсо, Тьемуэ Бакайоко (Йоэль Мугиша Мвука, 75'), Лоран Абергель, Тео Ле Бри (Gino Caoki, 84'), Ayman Kari (Royce Openda Owaga, 75'), Tosin Aiyegun (Эли Жуниор Крупи, 46'), Aurelien Pelon Предупреждения: Тео Ле Бри (30'), Бенжамен Андре (40'), Тьемуэ Бакайоко (41'), Aurelien Pelon (55'), Сулейман Туре (88')

После этого матча «Лилль» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 31-м очком в активе. «Лорьян» — на 17-й позиции (12 баллов).