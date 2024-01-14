В 16:00 14.01.2024 Альмерия и Жирона начнут матч в чемпионате Испании по футболу.

Альмерия — Жирона

Последний матч между собой: Жирона — Альмерия 5:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Альмерия» — «Жирона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Жирона»).

Трансляция

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