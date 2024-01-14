14 января в рамках 20-го тура испанской Примеры «Альмерия» сыграет против «Жироны». Начало игры запланировано на 16:00 по мск. «Альмерия» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Альмерия»

Команда откровенно проваливает нынешний сезон, занимая последнее 20-е место в таблице Примеры. «Альмерия» за 19 матчей набрала всего 5 очков, отставая от спасительной 17-й позиции на 11 баллов.

Эта команда является худшей в лиге по надежности в обороне, пропустив за 19 туров 43 гола при 19-и забитых. Несмотря на это, в последнее время «Альмерия» пропустила не так много, но с результатами все равно очень плохо.

Интересно, что в нынешнем сезоне команда еще не выиграла ни одного матча в Примере и лишь однажды обыграла «Талаверу» (2:0) в Кубке Испании. В последнем туре Примеры «Альмерия» уступила «Осасуне» (0:1), а матчем ранее проиграла «Барселоне» (2:3), пропустив решающий гол на 83-й минуте.

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Стоит отметить, что в 9-и матчах на своем поле «Альмерия» четырежды сыграла вничью и остальные матчи проиграла. В предстоящем матче команда встретится с «Жироной», которая удивляет в нынешнем сезоне. У «Альмерии» маловато шансов зацепиться за результат.

«Жирона»

Эта команда является одной из главных открытий среди топ-5 лиг Европы. После 19-и туров «Жирона» делит 1-ю строчку в Примере с «Реалом», набрав 48 очков.

«Бело-красные» — самые результативные в чемпионате Испании, забив в нынешнем сезоне 46 голов при 24-х возможных. В последнее время «Жирона» выдала пару суперрезультативных матчей.

У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 14 матчей подряд. В последнем туре Примеры «Жирона» обыграла «Атлетико» (4:3), забив победный гол на 90+1-й минуте.

Нельзя не отметить, что команда набрала 23 очка из 27-и возможных на чужом поле. «Жирона» чувствует себя комфортно в гостях, а «Альмерия» — одна из худших по этому показателю. У «бело-красных» есть все шансы набрать очередные 3 очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Жирону», коэффициент на победу которого равен 1.67. Успех «Альмерии» оценивается в 4.70, ничья — в 4.40.

«Жирона» продолжается показывать футбол высокого уровне. Можно предположить, что гости одержат уверенную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Жироны» с форой (-1) за 2.05.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Жироны» 2 больше за 1.95.