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    «Алавес» вырвал победу у «Севильи»

    «Севилья» — «Алавес»: счет матча 2:3, обзор голов

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    В матче 20-го тура испанской Примеры «Алавес» на выезде оказался сильнее «Севильи» со счетом 3:2.

    «Алавес»
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    «Алавес»

    На голы Науэля Тенальи, Кике Гарсии и Рубена Дуарте хозяева ответили точными ударами Рафаэля Мира и Лукаса Окампоса.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Алавес 2:3
    Голы: 0:1 Науэль Тенаглия (26'), 0:2 Кевин Гарсиа (40'), 1:2 Рафаэль Мир Висенте (70'), 2:2 Лукас Окампос (пенальти) (82'), 2:3 Рубен Дуарте (90') Севилья: Марко Дмитрович, Серхио Рамос, Маркан, Кике Салас (Adrià Pedrosa, 42'), Хесус Навас (Juanlu Sanchez, 69'), Бубакари Сумаре (Рафаэль Мир Висенте, 55'), Иван Ракитич (Джибриль Соу, 56'), Оливер Торрес, Лукас Окампос, Сусо, Isaac Romero Bernal Алавес: Антонио Сивера, Кевин Гарсиа (Samuel Omorodion, 72'), Хави Лопес, Рафа Марин, Науэль Тенаглия, Андони Горосабель, Хон Гуриди (Алекс Солас, 77'), Карлос Бенавидес, Андер Гевара (Антонио Бланко, 90'), Луис Риоха (Рубен Дуарте, 77'), Carlos Vicente (Victor Parada, 90') Предупреждения: Рафа Марин (23'), Бубакари Сумаре (50'), Маркан (58'), Хесус Навас (63'), Мариано Диас (71'), Карлос Бенавидес (81'), Кевин Гарсиа (90 + 2')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Алавесу» набрать 20 очков и подняться на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Севильи» осталось 16 баллов и шестнадцатая строчка.

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