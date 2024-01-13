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    Монако — Реймс смотреть онлайн

    13.01.2024 в 19:00 начнется матч во французской Лиге 1 Монако — Реймс

    Футбол Лига 1 Монако Реймс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 19:00 13.01.2024 Монако и Реймс начнут матч во французской Лиге 1.

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    Монако — Реймс

    Последний матч между собой: Реймс — Монако 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Реймс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Монако»).

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