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    «Мец» и «Ланс» забьют друг другу

    «Мец» — «Ланс». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 12 апреля 2024 года

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    «Ланс»
    12 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу пройдет матч «Мец» — «Ланс». Начало игры — 22:00. «Мец» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Апреля 2024 года
    Мец
  • Франция. Лига 1
    •  Мец 22:00 Ланс Ланс
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    «Мец»

    Турнирное положение: команда из одноименного города пытается сделать все, чтобы сохранить прописку в элите.

    В настоящий момент «Мец» имеет в своем активе 23 очка и располагаются на 17-м месте в турнирной таблице. «Мессинцы» на пять баллов отстают от спасительной зоны.

    Мец — Ланс: коэффициенты букмекеров

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    «Темно-бордовые» смогли 28 раз поразить ворота соперника и 48 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Меца проиграл «Бресту» (3:4), «Монако» (2:5) и «Реймсу» (1:2), а до этого переиграл «Клермон» (1:0) и «Нант» (2:0).

    Перед этим «Мец» также уступил «Лиону» (1:2) и «Монпелье» (0:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Перед этим «Мец» также уступил «Лиону» (1:2) и «Монпелье» (0:3).

    Не сыграют: травмирован только Абиль Джалло.

    Состояние команды: главной задачей подопечных Ласло Бёлёни остается сохранение прописки в элите, поэтому именно от решения этой задачи будет зависеть, удачный ли этот сезон.

    Откровенно говоря, второй команде прошлого сезона Лиги 2 будет крайне сложно остаться в элите, учитывая уровень игр команды.

    Зимой «Мец» пополнился Маидином Дуаном, Дидье Зе, Гиоргисом Микаутадзе и Шарлем Дивиаллем. А покинули команду Оскар Эступиньян и Морган Бокеле Мпуту.

    «Ланс»

    Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает бороться за то, чтобы в следующем сезоне представлять Францию в еврокубках.

    В настоящий момент коллектив из Ланса имеет в своем активе 43 очка и располагается на шестой строчке.

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    • «Кроваво-золотые» за 28 матчей смогли забить 37 мячей, а в свои ворота пропустили 30.

    Последние матчи: в прошлом туре «Ланс» сыграл вничью с «Гавром» (1:1), а до этого проиграл «Лиллю» (1:2) и «Ницце» (1:3).

    Перед этим же подопечные Франка Эза смогли сломить сопротивление «Бреста» (1:0) и «Лиона» (3:0), но проиграли «Монако» (2:3).

    Также коллектив совсем недавно вылетел из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч «Фрайбургу» (0:0, 2:3).

    Не сыграют: травмированы только Джимми Кабо и Дейвер Мачадо.

    Состояние команды: после вылета из национального Кубка и Лиги Европы главной задачей команды является место в топ-6, чтобы попасть в еврокубки.

    Пока сложно оценивать шансы на подобный успех, поскольку впереди много матчей, но все в руках и ногах футболистов «Ланса».

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    Зимой в «Ланс» пришел только Джоаннер Чавез, а вот покинули ее Оскар Кортес, Вилькер Фариньес, и Ноа Дилиберто.

    Статистика для ставок

    • «Ланс» забивает на протяжении 8 матчей во всех турнирах

    • «Мец» проиграл 3 последних матча Лиги 1

    • В первом круге «Мец» переиграл «Ланс» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа «Меца» — в 4.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.93, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.87.

    Прогноз: обеим командам нужны победы, поскольку «Ланс» борется за место в еврокубках, а «Мец» — за выживание. Гости сильнее хозяев и по составу и по игре, поэтому должны добывать победу.

    Ставка: победа «Ланса» за 1.80.

    Прогноз: команды в последнее время постоянно забивают, поэтому должны поразить ворота друг друга и в этот раз.

    Ставка: обе забьют за 1.83.

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    Ставка и прогноз на матч «Мец» — «Ланс» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. «Мец» и «Ланс» забьют друг другу
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