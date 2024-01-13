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    Экс-капитан «Ливерпуля» может перейти в «Ювентус»

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    Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

    Джордан Хендерсон
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    Джордан Хендерсон

    В переходе 33-летнего англичанина заинтересован «Ювентус», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    Источник отмечает, что в туринском клубе рассматривают вариант с арендой бывшего капитана «Ливерпуля».

    Ранее стало известно, что Хендерсон хочет покинуть «Аль-Иттифак» в связи с тем, что за полгода так и не смог адаптироваться к жизни в Саудовской Аравии. Сообщалось, что он может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Хендерсона в 7,5 миллиона евро.

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