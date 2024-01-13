Экс-капитан «Ливерпуля» может перейти в «Ювентус»

Джордан Хендерсон Фото: globallookpress.com
В переходе 33-летнего англичанина заинтересован «Ювентус», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Источник отмечает, что в туринском клубе рассматривают вариант с арендой бывшего капитана «Ливерпуля».
Ранее стало известно, что Хендерсон хочет покинуть «Аль-Иттифак» в связи с тем, что за полгода так и не смог адаптироваться к жизни в Саудовской Аравии. Сообщалось, что он может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.
Transfermarkt оценивает стоимость Хендерсона в 7,5 миллиона евро.