Гути: Очевидно, Мбаппе и «Реал» придут к компромиссу

Бывший футболиствысказался о возможном переходе форвардав мадридский клуб.

«Очевидно, Мбаппе и "Реал" придут к компромиссу. Мы говорим о лучшем футболисте в мире, который теперь свободен.

Его мечта — перейти в "Реал", а у мадридцев мечта, чтобы Мбаппе играл за "Реал", так что в конце концов им обоим придется уступить.

Да, Мбаппе не придет за 12 млн и наверняка не придет за подписной бонус в 20 млн. Я очень четко это понимаю.

Дело не только в том, чтобы Мбаппе вышел на поле, а в бизнесе. И именно этим Флорентино Перес занимался всю свою жизнь, именно поэтому он лучший президент "Реала".

Перес делал это с Фигу, с Бекхэмом, с Роналду, с Зиданом... И сейчас Мбаппе. Другого не дано», — приводит слова Гути Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 16 матчей за парижан в Лиге 1, забил 18 мячей и сделал две голевые передачи.

По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.