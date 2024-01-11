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    Гути: Очевидно, Мбаппе и «Реал» придут к компромиссу

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    Бывший футболист «Реала» Гути высказался о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Очевидно, Мбаппе и "Реал" придут к компромиссу. Мы говорим о лучшем футболисте в мире, который теперь свободен.

    Его мечта — перейти в "Реал", а у мадридцев мечта, чтобы Мбаппе играл за "Реал", так что в конце концов им обоим придется уступить.

    Да, Мбаппе не придет за 12 млн и наверняка не придет за подписной бонус в 20 млн. Я очень четко это понимаю.

    Дело не только в том, чтобы Мбаппе вышел на поле, а в бизнесе. И именно этим Флорентино Перес занимался всю свою жизнь, именно поэтому он лучший президент "Реала".

    Перес делал это с Фигу, с Бекхэмом, с Роналду, с Зиданом... И сейчас Мбаппе. Другого не дано», — приводит слова Гути Marca.

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    • В нынешнем сезоне Мбаппе провел 16 матчей за парижан в Лиге 1, забил 18 мячей и сделал две голевые передачи.

    По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.

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