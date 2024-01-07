«Валенсия» и «Атлетик» пробились в 1/8 финала Кубка Испании

Икер Муниаин Фото: globallookpress.com
В одном из них «Атлетик» на выезде разгромил «Эйбар» со счетом 3:0.
В составе клуба из Бильбао голы забивали Икер Муниаин и Асьер Вильялибре, который оформил дубль.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Эйбар — Атлетик 0:3
Голы: 0:1 Асьер Вильялибре (17'), 0:2 Икер Муньяин (33'), 0:3 Асьер Вильялибре (40')
В параллельной игре «Валенсия» в дополнительное время обыграла «Картахену» со счетом 2:1. У валенсийцев забивали Серхи Канос и Хосе Гайя. У хозяев отметился Альфредо Ортуно.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Картахена — Валенсия 1:2
Голы: 1:0 Alfredo Ortuno (4'), 1:1 Серхи Канос (73'), 1:2 Jose Gayà (106') Удаление: Ivan Calero (45 + 1')
Также матч Кубка Испании между «Вильярреалом» и «Унионистасом» был приостановлен и перенесен при счете 1:1.
Дополнительное время сыграть не удалось из-за неисправности электрооборудования стадиона.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Унионистас Саламанка — Вильярреал 1:1
Голы: 0:1 Илиас Акомах (82'), 1:1 Alfred Planas (пенальти) (87')