ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Айван ТоуниТоуни и еще четыре игрока, которых «Арсенал» должен подписать зимой
  • 22:03
    • «Ювентус» вырвал победу у «Салернитаны»
  • 21:30
    • «Ливерпуль» переиграл «Арсенал» в Кубке Англии
  • 21:19
    • Australian Open впервые за 25 лет пройдет без Федерера и Надаля
  • 19:55
    • «Металлург» вырвал победу у СКА в овертайме
  • 19:46
    • Московское «Динамо» оказалось сильнее «Спартака» в овертайме
    Все новости спорта

    «Валенсия» и «Атлетик» пробились в 1/8 финала Кубка Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетик Эйбар Валенсия Вильярреал
    Завершилось несколько матчей 1/16 финала Кубка Испании.

    Икер Муниаин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Икер Муниаин

    В одном из них «Атлетик» на выезде разгромил «Эйбар» со счетом 3:0.

    В составе клуба из Бильбао голы забивали Икер Муниаин и Асьер Вильялибре, который оформил дубль.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Эйбар — Атлетик 0:3
    Голы: 0:1 Асьер Вильялибре (17'), 0:2 Икер Муньяин (33'), 0:3 Асьер Вильялибре (40')

    В параллельной игре «Валенсия» в дополнительное время обыграла «Картахену» со счетом 2:1. У валенсийцев забивали Серхи Канос и Хосе Гайя. У хозяев отметился Альфредо Ортуно.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Картахена — Валенсия 1:2
    Голы: 1:0 Alfredo Ortuno (4'), 1:1 Серхи Канос (73'), 1:2 Jose Gayà (106') Удаление: Ivan Calero (45 + 1')

    Также матч Кубка Испании между «Вильярреалом» и «Унионистасом» был приостановлен и перенесен при счете 1:1.

    Дополнительное время сыграть не удалось из-за неисправности электрооборудования стадиона.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Унионистас Саламанка — Вильярреал 1:1
    Голы: 0:1 Илиас Акомах (82'), 1:1 Alfred Planas (пенальти) (87')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграть «Уиган»?
  • «Уиган» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Дортмундцы обеспечат голепад
  • «Боруссия» Д — «Стандард». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Уиган» и «Манчестер Юнайтед» обменяются голами, а Сенегал и ОФИ одержат победы
  • Экспресс дня 8 января. Прогноз и ставки
  • 5.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.61
  • Экспресс дня 8 января
  • Завтра в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уиган — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Стандард
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Блинкова — Сэвилл
  • Теннис
  • Завтра в 08:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калинская — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Марожан — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 08:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Этчеверри — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры