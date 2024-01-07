«Валенсия» и «Атлетик» пробились в 1/8 финала Кубка Испании

Завершилось несколько матчей 1/16 финала Кубка Испании.

В одном из них «Атлетик» на выезде разгромил «Эйбар» со счетом 3:0.

В составе клуба из Бильбао голы забивали Икер Муниаин и Асьер Вильялибре, который оформил дубль.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Эйбар — Атлетик 0:3 Голы: 0:1 Асьер Вильялибре (17'), 0:2 Икер Муньяин (33'), 0:3 Асьер Вильялибре (40')

В параллельной игре «Валенсия» в дополнительное время обыграла «Картахену» со счетом 2:1. У валенсийцев забивали Серхи Канос и Хосе Гайя. У хозяев отметился Альфредо Ортуно.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Картахена — Валенсия 1:2 Голы: 1:0 Alfredo Ortuno (4'), 1:1 Серхи Канос (73'), 1:2 Jose Gayà (106') Удаление: Ivan Calero (45 + 1')

Также матч Кубка Испании между «Вильярреалом» и «Унионистасом» был приостановлен и перенесен при счете 1:1.

Дополнительное время сыграть не удалось из-за неисправности электрооборудования стадиона.