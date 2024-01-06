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    Сассуоло — Фиорентина смотреть онлайн

    06.01.2024 в 22:45 начнется матч в итальянской Серии А Сассуоло — Фиорентина

    Футбол Серия A Сассуоло Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 06.01.2024 Сассуоло и Фиорентина начнут матч в итальянской Серии А.

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    Сассуоло — Фиорентина

    Последний матч между собой: Сассуоло — Фиорентина 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Трансляция

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