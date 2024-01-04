Мбаппе: Хочу снова играть вместе с Месси

Форвард «ПСЖ»заявил, что хочет снова играть в одной команде с нападающим

Сейчас аргентинец защищает цвета «Интер Майами» в МЛС.

«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси. Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространство, чувствует рядом с ним уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически только он один», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

За «ПСЖ» Месси отыграл два сезона. Со столичным клубом аргентинец дважды выиграл чемпионат Франции и стал победителем Суперкубка страны.