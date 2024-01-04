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    Мбаппе: Хочу снова играть вместе с Месси

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    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что хочет снова играть в одной команде с нападающим Лионелем Месси.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Сейчас аргентинец защищает цвета «Интер Майами» в МЛС.

    «Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси. Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространство, чувствует рядом с ним уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически только он один», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

    За «ПСЖ» Месси отыграл два сезона. Со столичным клубом аргентинец дважды выиграл чемпионат Франции и стал победителем Суперкубка страны.

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