Клуб итальянской Серии Б подтвердил интерес к Черышеву

Полузащитник «Венеции»может перейти в клуб итальянской Серии Б

Информацию об интересе к бывшему игроку сборной России и мадридского «Реала» подтвердил спортивный директор «Лекко» Доменико Фраччолла.

«Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Черышева. Но на данный момент такой возможности нет.

Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока. Пытаться подписать Черышева летом мы не будем. Только в текущее трансферное окно», — приводит слова Фраччоллы Sport24.

Контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до июня 2024 года.

«Лекко» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии Б после 19 туров.