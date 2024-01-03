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    Клуб итальянской Серии Б подтвердил интерес к Черышеву

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    Полузащитник «Венеции» Денис Черышев может перейти в клуб итальянской Серии Б «Лекко».

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    Информацию об интересе к бывшему игроку сборной России и мадридского «Реала» подтвердил спортивный директор «Лекко» Доменико Фраччолла.

    «Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Черышева. Но на данный момент такой возможности нет.

    Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока. Пытаться подписать Черышева летом мы не будем. Только в текущее трансферное окно», — приводит слова Фраччоллы Sport24.

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    • Контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до июня 2024 года.

    «Лекко» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии Б после 19 туров.

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