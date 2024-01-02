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    Анчелотти: Мы не планируем подписывать ещё одного центрального защитника

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, будут ли боссы «сливочных» подписывать защитника после травмы игрока команды Давида Алабы.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «На данный момент мы не планируем подписывать ещё одного центрального защитника. Нам не хватает двух очень важных игроков (Алабы и Милитао).

    У нас есть ещё два защитника, которым мы очень доверяем — это Рюдигер и Начо. Тчуамени и Карвахаль могут подстраховать нас в крайнем случае», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

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    • После 18-и туров «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 45-ю очками в активе.

    Ранее Анчелотти заявил, что закончит тренерскую карьеру после ухода из «Реала».

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