Анчелотти: Мы не планируем подписывать ещё одного центрального защитника

Главный тренерответил на вопрос о том, будут ли боссы «сливочных» подписывать защитника после травмы игрока команды

«На данный момент мы не планируем подписывать ещё одного центрального защитника. Нам не хватает двух очень важных игроков (Алабы и Милитао).

У нас есть ещё два защитника, которым мы очень доверяем — это Рюдигер и Начо. Тчуамени и Карвахаль могут подстраховать нас в крайнем случае», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

После 18-и туров «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 45-ю очками в активе.

Ранее Анчелотти заявил, что закончит тренерскую карьеру после ухода из «Реала».