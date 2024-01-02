Анчелотти завершит тренерскую карьеру после ухода из «Реала»

Главный тренерзаявил о том, что не будет работать наставником другого клуба после ухода из мадридской команды.

«Это моё последнее место работы, я подтверждаю это. Не знаю, когда придёт конец. Я могу остаться и после 2026 года, после того, как мы добьёмся успеха. 2026 год может стать последним годом в моей тренерской карьере. А может и нет.

Мне нравится быть тренером, и, надеюсь, я буду им в 2027-м и 2028-м. Мне нравится Мадрид, я хочу остаться здесь», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, что боссы «Реала» продлили контракт с Анчелотти 29-го декабря 2023-го года. Новое соглашение заканчивается летом 2026-го года.

После 18-и туров «Реал» делит 1-е место в таблице Примеры с «Жироной». Обе команды набрали по 45 очков.

В 19-м туре Примеры «Реал» сыграет против «Мальорки» 3-го января в 21:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.